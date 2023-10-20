4137 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر منذ السابع من تشرين الأول إلى 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة.



وقالت الوزارة في بيان: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 4137 مواطنا وإصابة 13162آخرين بجروح مختلفة".