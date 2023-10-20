روسيا تمدد توقيف صحافية أميركية روسية حتى 23 الشهر الحالي

مددت محكمة روسية الجمعة توقيف الصحافية الأميركية الروسية آلسو كورماشيفا لثلاثة أيام، بعد أن قال الادعاء إنها لم تصرح عن نفسها "عميلة لجهة أجنبية".



وقالت المحكمة إن "بموجب القرار القضائي في 20 تشرين الأول 2023 تم تمديد فترة توقيف كورماشيفا 72 ساعة إضافية". وشاهدها مراسل فرانس برس مرتدية ما يبدو أنه معطف بقبعة وتضع كمامة على وجهها، فيما اقتادها عنصران مقنعان إلى محكمة سوفيتسكي في قازان.