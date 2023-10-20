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حماس: لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر
أخبار دولية
2023-10-20 | 08:28
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حماس: لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر
دعت حركة حكاس فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني
وبخصوص الحديث عن إدخال 20 شاحنة من المساعدات إلى جنوب قطاع غزة فقط، وما يواكبها من تحرّكات واتصالات، أكدت الحركة في بيان أن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، مشيرة إلى أنه كان يدخل قطاع غزة قرابة الـ 500 شاحنة يومياً في ظل الحصار الظالم منذ سبعة عشر عاماً، وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب، وعليه فإن اقتصار الحديث عن 20 شاحنة فقط، هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز.
واعتبرت أن توزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزة فقط، هي خطوة تُتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة، وذلك لتهجيرهم إلى مصر تحت القصف والاستهداف المباشر للمدنيين على الطرق وفي مناطق النزوح الجنوبية، وهو الأمر الذي تكرّر بكثافة واقترفته قوات الاحتلال وطائراته الأمريكية.
وأكدت حماس على ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج في الخارج، ولدخول المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة، شمالاً وجنوباً، برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني، لإغاثة المدنيين والقطاع الصحي الذي يتعرّض لمجزرة ودمار يندى له جبين البشرية، بفعل آلة الحرب الصهيونية الفاشية.
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