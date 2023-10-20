أوكرانيا تعلن أنها صدت هجوماً روسياً جديداً على أفدييفكا

أعلن الجيش الأوكراني الجمعة أنه صد هجوماً روسياً جديداً على أفدييفكا، وهي مدينة صناعية في شرق البلاد تعرضت في الأسابيع الأخيرة لضربات روسية مكثفة، مؤكداً أنه ألحق "العديد من الخسائر" بالخصم.



وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها الصباحي على فيسبوك: "لقد جدد العدو هجماته ولم يتوقف عن محاولاته لمحاصرة أفدييفكا".



وأضافت أن "جنودنا ثابتون على خطوط الدفاع". وقدرت خسائر الجيش الروسي بنحو 900 عنصر و150 مدرعة دمرت أو اعطبت في هذه المنطقة خلال 24 ساعة.