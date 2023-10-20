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وزيرة الداخلية الالمانية دعت إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد

أخبار دولية
2023-10-20 | 12:41
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وزيرة الداخلية الالمانية دعت إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد
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وزيرة الداخلية الالمانية دعت إلى ترحيل أنصار حماس من البلاد

شددت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اعلى انه "يجب ترحيل أنصار حماس من البلاد حيثما أمكن ذلك،" مؤكدة أن السلطات ستراقب عن كثب التهديدات المحتملة في أعقاب التطورات الاخيرة في قطاع غزة.
  
وأوضحت أن "سلطاتنا الأمنية تركز حاليا بشكل أكبر على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى "الهجوم الأخير في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد".
 
واشارت فيزر الى انها "ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين".

أخبار دولية

وزيرة الداخلية الالمانية

المانيا

حماس

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