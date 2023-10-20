حماس تطلق رهينتين أميركيتين

أطلقت حركة حماس رهينتين أميركيتين كانت تحتجزهما منذ السابع من تشرين الأول، الجاري وفق ما أعلنت الحركة في بيان.



وأشارت الحركة إلى أنها أفرجت عن "محتجزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية"، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت "استجابة لجهود قطرية... ولنثبت للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة".