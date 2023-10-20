وزيرة الخارجية الفرنسية في القاهرة للمشاركة في قمة حول القضية الفلسطينية

تشارك وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في "قمة من أجل السلام" في الشرق الأوسط في القاهرة السبت، في حين خلفت الحرب بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين.



وقال مصدر دبلوماسي لصحافيين الجمعة إن كولونا التي زارت مصر الاثنين للقاء قادتها ستصل إلى القاهرة مساء الجمعة "للمشاركة في القمة السبت".



ودعت مصر الأحد الى عقد "قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.



وشدد المصدر الدبلوماسي على أن "حماس لا تمثل بأي حال من الأحوال تطلعات الشعب الفلسطيني ولا القضية الفلسطينية"، مضيفا أن هذا سيكون توجّه فرنسا "في الأيام المقبلة".