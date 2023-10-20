الجمهوريون يسحبون ترشيح جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب

تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي تم الجمعة بعدما فشل بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.



وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم كابيتول هيل قبيل عطلة نهاية الأسبوع إنهم سيعقدون "منتدى للمرشحين" لاختيار مرشحهم المقبل الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان الأحد عن عدد من الأسماء.