حماس: تسليم سيدة وابنتها تحملان الجنسية الأميركية بالتعاون مع قطر

اعتبرت حركة "حماس" في بيان انه "‏في إطار التزام "حماس" مع كل الوسطاء، وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة تم اليوم في غزة، تسليم سيدة وابنتها تحملان الجنسية الأميركية، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة.



ونؤكد على أننا نعمل مع جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة."

