المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدة "حرير" شمالي العراق

اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة، قاعدة "حرير" الاميركية شمالي العراق، والتي تبعد 45 كم عن مطار أربيل الدولي، بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابت أهدافها بشكل مباشر."