بايدن يعرب عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أميركيتين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "سعادته الغامرة" بعد إفراج حماس عن رهينتين أميركيتين كانت قد احتجزتهما الحركة في هجمات شنّتها على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.



وجاء في بيان لبايدن "أن مواطنتينا عانتا من محنة رهيبة خلال الأيام الـ14 الماضية، وأشعر بسعادة غامرة لأنهما ستجتمعان قريبا مع عائلتهما".

