الاستخبارات العسكرية الفرنسية: لا دليل على أن المستشفى المعمداني بغزة تعرّض لـ"ضربة إسرائيلية"

أعلنت الاستخبارات العسكرية الفرنسية أن "لا شيء يتيح القول" إن "ضربة إسرائيلية" استهدفت المستشفى المعمداني في غزة، في المأساة التي تتقاذف إسرائيل وحماس المسؤولية عنها.



وأشارت مديرية الاستخبارات العسكرية الفرنسية إلى أن "الفرضية الأكثر ترجيحا هي سقوط صاروخ فلسطيني انفجر بشحنته البالغة نحو خمسة كيلوغرامات"، وذلك فق تحليلاتها الخاصة والتي نُشرت بطلب من الرئاسة الفرنسية حرصا على الشفافية.

