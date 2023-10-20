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قمة اقليمية ودولية في مصر بهدف التخفيف من حدة الصراع بين اسرائيل وحماس..

تستعد مصر لقمة سلام مقررة "مؤتمر القاهرة للسلام" يوم غد السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.



اليكم التفاصيل في الفيديو اعلاه..