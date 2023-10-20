بلينكن يدعو حركة حماس للإفراج عن كل الرهائن الأميركيين

اعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم عن ارتياحه لإفراج حماس عن رهينتين أميركيتين، لكنه قال إن الحركة لا زالت تحتجز عشرة أميركيين من بين 200 رهينة اتّخذتهم في هجماتها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.،بحسب ما نقلت "فرانس برس".



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: إن كل الرهائن "يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط".