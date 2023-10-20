ماكرون: فرنسا بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله لتجنب التصعيد

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحافيين أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



وقال ماكرون: "لقد بعثنا بشكل مباشر للغاية رسائل إلى حزب الله من خلال سفيرنا وأجهزتنا. كما أبلغناها إلى السلطات اللبنانية".





وأضاف: "أطلقت صواريخ لكن لم يكن هناك تصعيد اليوم في هذا الشأن. لكننا نبقى حذرين للغاية. نبعث رسائل الاعتدال هذه يوميا".