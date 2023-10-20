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منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي: نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة لمواجهة حماس

أخبار دولية
2023-10-20 | 17:49
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منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي: نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة لمواجهة حماس
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منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي: نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة لمواجهة حماس

جدد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التأكيد على وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل والتأكيد على امتلاكها الأدوات والأسلحة التي تحتاجها لمواجهة حركة حماس.

وأعرب كيربي عن امتنان واشنطن للدور الذي لعبته قطر لاستعادة الرهينتين الأميركيتين، مشيرا إلى أن استعادتهما كانت نتيجة عمل شاق مع شركاء واشنطن في المنطقة.

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