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تغريم ترامب خمسة آلاف دولار .. والسبب؟

أخبار دولية
2023-10-21 | 01:09
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تغريم ترامب خمسة آلاف دولار .. والسبب؟
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تغريم ترامب خمسة آلاف دولار .. والسبب؟

غُرّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خمسة آلاف دولار بسبب منشور "مهين" بحق موظفة في محكمة نيويورك.
     
وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 تشرين الأول، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته الاجتماعية "تروث سوشال". 
     
وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت مساء أمس أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني (DonaldJTrump.com) وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة"، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية وأكدها لوكالة فرانس برس متحدث باسم المحكمة.
     
وفي قرار صدر بعد ظهر الجمعة، أكد القاضي أنه كان عقد جلسة جانبية مع دونالد ترامب في 3 تشرين الأول، وأن الأخير أكد له أنه لن يفعل ذلك مرة أخرى.
     
واعتبر القاضي أن دونالد ترامب "تم تحذيره بشكل كاف من عواقب انتهاك" الحظر، ولكن بما أن هذه هي المرة الأولى، ومع تأكيد محاميي الرئيس السابق أن المنشور بقي على الموقع "بشكل غير مقصود"، فقد فرض "غرامة رمزية" بقيمة 5000 دولار.
     
وحذّر القاضي من أن "الانتهاكات المستقبلية، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، ستعرض مرتكب الجريمة لعقوبات أشد بكثير"، مشيرا إلى غرامات "أشد" على ترامب أو حتى توجيه تهمة ازدراء المحكمة له و"ربما وضعه رهن الاحتجاز".

أخبار دولية

ترامب

الولايات المتحدة

غرامة مالية

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