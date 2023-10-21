مقتل 17 موظفًا من الأونروا منذ بداية الحرب في غزة

قُتل 17 موظفًا على الأقل، في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منذ بداية الحرب، في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس على ما أفاد مفوضها العام فيليب لازاريني.



وقال لازاريني، في بيان: "للأسف سيكون العدد الفعلي أعلى على الأرجح".