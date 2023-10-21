معبر رفح في مصر يفتح أمام شاحنات المساعدات نحو غزة (فيديو)

بدأت شاحنات تحمل أطنانا من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة في عبور معبر رفح الحدودي بشمال سيناء في مصر لتدخل إلى القطاع المحاصر.



ونقل التلفزيون مشاهد عبور شاحنات تحمل لافتات الهلال الأحمر المصري من المعبر وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج الذي لا تشرف عليه إسرائيل.



وأكد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس البدء في عملية عبور المساعدات.

