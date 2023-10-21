الأمم المتحدة: قافلة المساعدات الأولى إلى غزة "يجب ألا تكون الأخيرة"

أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث أنّ قافلة المساعدات الأولى التي دخلت إلى غزة وضمت 20 شاحنة محملة بشحنات إغاثية "يجب ألا تكون الأخيرة".



وقال غريفيث، في بيان: "أثق بأن عملية إيصال المساعدات هذه ستكون بداية جهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود - إلى سكان غزة، بطريقة آمنة، غير مشروطة ومن دون عوائق".