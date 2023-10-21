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استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

أخبار دولية
2023-10-21 | 05:22
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استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
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استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، تلقت السلطات المحلية إنذارًا بوقوع انفجار قرب السفارة الإسرائيلية.

بدأت التطورات حوالي الساعة 01:40 صباحًا حينما سمع صوت انفجار قرب السفارة الإسرائيلية، الموجودة في شارع إيوانيس جريباريس في نيقوسيا. 

استجابت قوى الأمن على الفور للبلاغ، حيث وصلت الشرطة إلى الموقع لتقييم الوضع.

وخلال الفحص الأولي، اكتشف ضباط الشرطة وجود جسم معدني صغير يبعد نحو 30 مترًا عن السفارة، ليتبين أن هذا الجسم يحتوي على كمية محدودة من المواد البيروتكنية التي تم تفجيرها، من دون تسبب في أي أضرار كبيرة.

وأسفرت التحقيقات اللاحقة عن اعتقال شخصين كانا في محيط السفارة وسلوكهما كان مشبوهًا، حيث كانا يتجهان نحو سيارة قريبة. 

وعثرت الشرطة داخل هذه السيارة على سكينين ومطرقة، مما أدى إلى اعتقال مالك السيارة البالغ من العمر 21 عامًا بتهمة الطعن وحيازة آلة قتالية.

والأفراد المعنيون هم شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وشاب يبلغ من العمر 20 عامًا واثنان يبلغان من العمر 21 عامًا، ويتم التحقيق معهم حاليًا من قبل السلطات في مكتب التحقيق الجنائي في نيقوسيا.

أخبار دولية

انفجار

السفارة الاسرائيلية في قبرص

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