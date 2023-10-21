متّهم ثالث مع ترامب يقر بذنبه في محاولة قلب نتائج انتخابات

أقر كينيث تشيزبرو الذي كان محاميا لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب ممارسات غير قانونية في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.