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دخول 20 شاحنة من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح باتجاه غزة

أخبار دولية
2023-10-21 | 06:54
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دخول 20 شاحنة من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح باتجاه غزة
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دخول 20 شاحنة من المساعدات الانسانية عبر معبر رفح باتجاه غزة

بعد حصار دام 15 يوما على قطاع غزة، دخلت 20 شاحنة من المساعدات الغذائية والمياه والادوية عبر معبر رفح باتجاه غزة.

وقد تسلمت الاونروا الى جانب الهلال الأحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني الاشراف على توزيع المساعدات.

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