حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين اول/أكتوبر.



وقالت الوزارة في بيان مقتضب "إن اجمالي ضحايا العدوان بلغ 4385 شهيدا، منهم 1756 طفلا و967 سيدة ... إضافة الى 13561 جريحا". وأضافت أن "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين".

