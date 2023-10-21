حماس: استمرار قصف الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة تزامنًا مع قمة القاهرة رسالة بأنه كيان فاشي مستهتر

أعلنت حركة المقاومة الاسلامية - حماس ان "استمرار قصف الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة تزامنًا مع قمة القاهرة رسالة بأنه كيان فاشي مارق مستهتر بكل القيم والمواثيق الدولية ما يستوجب موقفاً دولياً حاسماً لوقف العدوان، تزامنًا مع انعقاد قمة القاهرة الجارية حالياً، بحضور الزعماء والقادة والمسؤولين من مختلف دول العالم، يواصل الاحتلال قصفه العنيف والهمجي على البيوت والمنازل واستهداف المستشفيات والمدارس والمخابز ودور العبادة، وقطع الماء والكهرباء والدواء عن قطاع غزة، في رسالة تكشف حقيقة هذا الكيان المجرم والمستهتر بكل الأعراف والقيم والمواثيق الدولية، وأنه كيان إرهابي فاشي لا يعرف إلا القتل والتدمير، ما يضع المجتمعين في هذه القمة أمام مسؤولياتهم السياسية والإنسانية والأخلاقية لوقف العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم ومستمر، والبدء الفوري بإدخال جميع المساعدات والمواد الإغاثية والطبية، وإخراج المصابين والمرضى الذين يحتاجون العلاج خارج غزة لانقاذ حياتهم، وانقاذ حياة أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة."

