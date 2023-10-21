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بايدن يعقد قمة اقتصادية مع قادة من مختلف أنحاء الأميركيتين في تشرين الثاني

أخبار دولية
2023-10-21 | 07:56
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بايدن يعقد قمة اقتصادية مع قادة من مختلف أنحاء الأميركيتين في تشرين الثاني
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بايدن يعقد قمة اقتصادية مع قادة من مختلف أنحاء الأميركيتين في تشرين الثاني

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن أول قمة لمجموعة دول الأميركتين في تشرين الثاني، حسبما أعلن البيت الأبيض، وذلك في إطار محاولته لاحتواء الهجرة قبل الانتخابات المقرّرة في سنة 2024.
     
وسيستقبل بايدن قادة "الشراكة الأميركية من أجل الازدهار الاقتصادي"، التي تضمّ بربادوس وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والمكسيك وبنما والبيرو والأوروغواي.
     
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، "خلال القمة، سيؤكد الرئيس بايدن التزام الولايات المتحدة العمل مع شركائنا لتعميق التكامل الاقتصادي في منطقتنا".

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