المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة دفعت بمصر الى التحرك

مصر دعت لعقد مؤتمر القاهرة للسلام، وكلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع.