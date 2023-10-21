الجيش الاسرائيلي يداهم قرية القيادي في حماس

داهم الجيش الاسرائيلي الضفة الغربية المحتلة القرية التي يتحدر منها القيادي في حماس صالح العاروي وحوَّل منزله إلى مركز للاستجواب واعتقل نحو عشرين شخصًا، بحسب رئيس بلدية القرية وشهود.



دخل الجيش قرية عارورة التي تبعد نحو 20 كلم عن مدينة رام الله، بينما يشن حربا على حركة حماس في قطاع غزة التي نفذت هجوما مباغتا على إسرائيل في 7 من تشرين الاول الماضي.