ضربات روسية في أوكرانيا وهذا عدد القتلى

تسببت ضربات روسية عديدة بمقتل ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لا سيّما، في مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.