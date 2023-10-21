وزيرة الخارجية الألمانية :"حماس" لا تتحدث باسم الفلسطينيين

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية ان القتال ضد حماس، التي "لا تتحدث باسم الفلسطينيين"، يتعين أن يكون بأقصى درجات الحرص على الوضع الإنساني في غزة وإلا سيتعرض لخطر الانقلاب لصالح الحركة.



وقالت أنالينا بيربوك في كلمة خلال قمة إقليمية للسلام منعقدة في القاهرة:" إن هدف حماس ورعاتها، الذين يتحدثون "فقط عن أنفسهم... بلغة الإرهاب فقط"، هو التسبب في مزيد من التصعيد الإقليمي وهي نتيجة يجب تجنبها".



وقالت: "الأمهات والآباء الفلسطينيون في غزة الذين يكابدون من أجل توفير مياه الشرب لأطفالهم لا يتحدثون لغة الإرهاب... القتال ضد حماس يجب أن يتم بأكبر قدر ممكن من الحرص على الوضع الإنساني للرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة"، بحسب ما اوردت"رويترز".