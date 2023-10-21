بلينكن يحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا لإيصال المساعدات الى غزة

حضت الولايات المتحدة السبت جميع الأطراف المعنيين بالنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين والحرب بين حماس والدولة العبرية على إبقاء معبر رفح مفتوحا، وذلك بعد دخول قافلة مساعدات إنسانية أولى الى قطاع غزة انطلاقا من مصر.



وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن العائد من جولة في الشرق الاوسط في بيان "نحض جميع الأطراف على إبقاء معبر رفح مفتوحا بهدف إدخال مساعدة حيوية لسكان غزة في شكل مستمر".