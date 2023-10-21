الخارجية السورية: سوريا أوفت إثر انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتزاماتها

شجبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية "ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا في ما أسموه الذكرى الـ10 لانضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".



وأكدت في بيان ان "سوريا أوفت إثر انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالتزاماتها ما أسفر عن التخلص من جميع مكوّنات برنامجها الكيميائي".



وقالت الخارجية: "ان الغرب أمعن بسياساته العدائية ضد سوريا عبر الضغط على المنظمة ما قاد لحرفها عن مسارها المهني وحولها لأداة لخدمة أجندات الغرب".