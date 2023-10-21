الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكثر من 50 شخصية عربية ولبنانية وجهت رسالة الى "مؤتمر القاهرة للسلام" لوقف العدوان ومساعدة سكان غزة

أخبار دولية
2023-10-21 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكثر من 50 شخصية عربية ولبنانية وجهت رسالة الى &quot;مؤتمر القاهرة للسلام&quot; لوقف العدوان ومساعدة سكان غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أكثر من 50 شخصية عربية ولبنانية وجهت رسالة الى "مؤتمر القاهرة للسلام" لوقف العدوان ومساعدة سكان غزة

 وجهت مجموعة من الشخصيات العربية واللبنانية رسالة الى "مؤتمر القاهرة للسلام" الذي انعقد اليوم في القاهرة، طالبتهم فيها  "باتخاذ موقف موحد رافض للعدوان وداعٍم لاستثمار المكانة المعنوية والمادية والاقتصادية للدول العربية والدول الصديقة في تعزيز الجهود لمواجهة وردع ووقف هذا العدوان الظالم، وفي فرض التزام إسرائيل وتطبيقها للقرارات الدولية ذات الصلة، و البدء فوراً بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني و إنشاء صندوق عربي ودولي لإعادة إعمار غزة والمناطق التي تم تدميرها".

وقد وقع على الرسالة اكثر من 50 شخصية عربية ولبنانية، وقد شارك في التوقيع من لبنان الرؤساء: ميشال سليمان، امين الجميل، فؤاد السنيورة والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط..

اما ابرز من وقع عربيا على الرسالة فهم: اياد علاوي، طاهر المصري، علي أبو الراغب، الاخضرالابراهيمي، عمرو موسى، نبيل فهمي، محمد الصقر، وعلي ناصر محمد.

نص الرسالة
وفي ما يلي نص الرسالة:

"أصحاب الجلالة والفخامة ‏والمعالي والسعادة، المشاركون في المؤتمر الإقليمي والدولي، المنعقد في القاهرة 21 تشرين الاول 2023

معالي امين عام الامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش المحترم

تحية طيبة، وأما بعد،

بإسم شخصيات عربية من أقطار عدة، نقدم لكم رسالةً تتعلق بموقف هذه الشخصيات مما يجري الآن في غزة والضفة الغربية، وبما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية المحقَّة إزاء ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة متمادية بحق الشعب العربي الفلسطيني من حصار وقصف وقتل وتجويع يستهدف الأبرياء والآمنين، ويمنع عن الناس الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ويدمّر المستشفيات والمدارس ودور العبادة والخدمات العامة والأبنية السكنية.

وأمام إعلان إسرائيل عن عزمها لارتكاب نكبةٍ ثانية عبر تهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر وتوطئة لها لتهجير أهل الضفة الغربية الى الأردن. وفي هذا السياق، فإننا نثمِّن الموقف الوطني الصارم للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجلالة الملك عبد الله الثاني ولجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رفضهم لخطة التهجير الشيطانية.

وأمام الانحياز الغربي السافر إلى جانب إسرائيل الذي يدعمها في ما ترتكبه من أعمال إجرامية ووحشية.

فإن الموقعين أدناه يطالبون المجتمعين بما يلي:

أولاً: اتخاذ موقف موحد رافض للعدوان وداعٍم لاستثمار المكانة المعنوية والمادية والاقتصادية للدول العربية والدول الصديقة في تعزيز الجهود لمواجهة وردع ووقف هذا العدوان الظالم، وفي فرض التزام إسرائيل وتطبيقها للقرارات الدولية ذات الصلة، وبانسحابها التام والفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ثانياً: البدء فوراً بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى غزة، وإنهاء حصار إسرائيل اللاإنساني، وإعادة تشغيل شبكات المياه والكهرباء وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة، وتمكين المستشفيات والمدارس التي تعرّضت للعدوان البربري في قطاع غزة من استئناف عملها.

ثالثاً: الشروع بترتيب عقد مؤتمر دولي مرتبط بسقفٍ زمني لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ ما أقرّته القمة العربية في بيروت عام 2002، والقائمة على أساس الأرض مقابل السلام وحلّ الدولتين.

رابعاً: إنشاء صندوق عربي ودولي لإعادة إعمار غزة والمناطق التي تم تدميرها في الضفة الغربية، والتعويض لآلاف الضحايا لمن استشهدوا أو أصيبوا في هذه الحرب المجنونة، وكذلك للذين فقدوا منازلهم.

خامسا: نطالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي بتعبئة الرأي العام الدولي لوقف العدوان وصيانة السلم والامن الدوليين واحترام مبادئ ونصوص القانون الدولي الانساني كما وردت في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب، وبوضع حدٍّ نهائي لسياسة الكيل بمكيالين، والالتزام الواضح مع قضايا الشعوب، ودعم مطالبها في نيل الحرية والسيادة والاستقلال.

والله ومصلحة العرب والإنسانية من وراء القصد ".

أخبار لبنان

أخبار دولية

شخصية

عربية

ولبنانية

رسالة

"مؤتمر

القاهرة

للسلام"

العدوان

ومساعدة

LBCI التالي
بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة تطبيعها العلاقات مع السعودية
منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي: نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة لمواجهة حماس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-20

ميقاتي اطلع من سفير مصر على أجواء "قمة القاهرة للسلام"

LBCI
أخبار دولية
2023-10-09

اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان الاسرائيلي على غزة"

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-09

أ.ف.ب. نقلا عن مسؤول: اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث "العدوان الاسرائيلي على غزة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....

LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

LBCI
حال الطقس
2023-10-15

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:12

معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....

LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!

LBCI
أخبار دولية
13:26

"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

التوتر على الحدود الجنوبية أثّر على مناحي الحياة كافة..منها صيد السمك في صور

LBCI
امن وقضاء
13:15

بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟

LBCI
أخبار دولية
13:11

وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:12

معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات

LBCI
خبر عاجل
09:29

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

LBCI
أخبار دولية
05:22

استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

LBCI
امن وقضاء
14:47

الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة

LBCI
أخبار لبنان
14:17

"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

LBCI
منوعات
14:25

خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:21

استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More