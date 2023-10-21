الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيان رئاسة الجمهورية بمناسبة قمة القاهرة للسلام: مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية
أخبار دولية
2023-10-21 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بيان رئاسة الجمهورية بمناسبة قمة القاهرة للسلام: مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية
بيان رئاسة الجمهورية بمناسبة قمة القاهرة للسلام: مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية
بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٣ قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ تشرين الأول الحالي.
وقد سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية. توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي ويطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى فى الإقليم.
وتطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولى مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة وتُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ورأت الرئاسة المصرية أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم فى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول موقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نري هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
وأشارت الى أن الأرواح التى تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوى على مدار الساعة تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولى على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطينى ليس مستثناً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطينى لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
وأعربت جمهورية مصر العربية، عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التى استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
واكدت بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهداً فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع.
وأكدت ان مصر ستحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.
وأكدت أن مصر لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.
آخر الأخبار
أخبار دولية
رئاسة
الجمهورية
بمناسبة
القاهرة
للسلام:
بدعاوى
تصفية
القضية
الفلسطينية
التالي
بايدن: حماس هاجمت اسرائيل لعرقلة تطبيعها العلاقات مع السعودية
منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي: نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة لمواجهة حماس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:14
السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: أؤكد للعالم بوضوح عن إرادة الشعب المصري فردا فردا أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث خصوصا على حساب مصر
خبر عاجل
05:14
السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: أؤكد للعالم بوضوح عن إرادة الشعب المصري فردا فردا أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل عادل لن يحدث خصوصا على حساب مصر
0
آخر الأخبار
05:13
السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: نجدد رفضنا للتهجير القصري للفلسطنيين خصوصا إلى سيناء لان ذلك يكون تصفية للقضية الفلسطينية
آخر الأخبار
05:13
السيسي في انطلاق قمة القاهرة للسلام: نجدد رفضنا للتهجير القصري للفلسطنيين خصوصا إلى سيناء لان ذلك يكون تصفية للقضية الفلسطينية
0
أخبار دولية
14:51
وزيرة الخارجية الفرنسية في القاهرة للمشاركة في قمة حول القضية الفلسطينية
أخبار دولية
14:51
وزيرة الخارجية الفرنسية في القاهرة للمشاركة في قمة حول القضية الفلسطينية
0
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
0
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
0
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-10-15
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
0
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
0
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
0
أخبار دولية
13:26
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
أخبار دولية
13:26
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
التوتر على الحدود الجنوبية أثّر على مناحي الحياة كافة..منها صيد السمك في صور
تقارير نشرة الاخبار
13:20
التوتر على الحدود الجنوبية أثّر على مناحي الحياة كافة..منها صيد السمك في صور
0
امن وقضاء
13:15
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
امن وقضاء
13:15
بعد استهداف سيارة وتدمير منزل.. كيف تبدو الصورة من القليعة؟
0
أخبار دولية
13:11
وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله
أخبار دولية
13:11
وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
خبر عاجل
16:12
معلومات للـLBCI: القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش طال مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات
2
خبر عاجل
09:29
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
09:29
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023
3
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
4
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
امن وقضاء
14:47
الجيش: العثور على ٢٥ منصة إطلاق صواريخ نوع غراد واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة
5
أخبار لبنان
14:17
"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد
أخبار لبنان
14:17
"طيران الشرق الاوسط" خفضت عدد رحلاتها واعادت جدولتها ابتداء من فجر الاحد
6
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
7
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
منوعات
14:25
خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)
8
خبر عاجل
08:21
استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)
خبر عاجل
08:21
استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More