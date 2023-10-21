المقاومة الاسلامية في العراق: استهداف قاعدة " عين الاسد " الاميركية بطائرة مسيرة

اعلنت "المقاومة الاسلامية " في العراق في بيان ان "مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا، ظهر اليوم، قاعدة الاحتلال الأميركي غرب العراق " عين الاسد " بطائرة مسيرة، أصابت اهدافها بشكل مباشر".