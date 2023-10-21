المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: النقاشات الجارية قد تفضي للإفراج عن مزيد من الرهائن "قريبا جدا"

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: النقاشات الجارية قد تفضي للإفراج عن مزيد من الرهائن "قريبا جدا"



أفادت قطر التي تتوسط في أزمة المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، أن النقاشات الجارية قد تفضي للإفراج عن مزيد من الرهائن "قريبا جدا"، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها في مقابلة السبت مع صحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية.



وصرّح ماجد الأنصاري "لا أستطيع أن أعدكم بأن ذلك سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غد. لكننا نسير على طريق سيؤدي قريبا جدا إلى إطلاق سراح رهائن، وخصوصا المدنيين".



وأدت الوساطة القطرية إلى إفراج حماس الجمعة عن رهينتين أميركيتين اختطفتهما أثناء هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول، وقد أعلنت الدوحة أنها تناقش الملف مع الإسرائيليين وحماس.



وأضاف الأنصاري في المقابلة "نعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين أولا".



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين "يطمئننا، كما يطمئن شركاءنا، الى أن الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة فعالة ويجب مواصلتها".