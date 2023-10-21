روسيا تسعى لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

تعتزم روسيا طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة السبت.



وعقد بطلب روسي اجتماع بشأن النزاع الاثنين، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف لإطلاق النار، أجهض بسبب معارضة أربعة من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة التي انتقدت النص لعدم ذكره حماس.



وقال نائب سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي "سنعقد بالتأكيد اجتماعا جديدا لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".