روسيا تسعى لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

تعتزم روسيا طلب عقد اجتماع آخر لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة والحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق ما أعلن نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة السبت.وعقد بطلب روسي اجتماع بشأن النزاع الاثنين، لكن مشروع قرار اقترحته موسكو يدعو إلى وقف لإطلاق النار، أجهض بسبب معارضة أربعة من أعضاء المجلس من بينهم الولايات المتحدة التي انتقدت النص لعدم ذكره حماس.وقال نائب سفير روسيا الدائم في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي "سنعقد بالتأكيد اجتماعا جديدا لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".ولم يذكر متى ستطلب روسيا، إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، عقد الاجتماع.وأضاف "في ما يتعلق بالقرار، لا أعرف مدى السرعة التي سنصل بها إلى المرحلة التالية من محاولة إمرار قرار".جاءت تصريحات الدبلوماسي الروسي في مقابلة مع قناة سولوفيوف لايف التلفزيونية الروسية.ودعت روسيا مرارا إلى إجراء محادثات بشأن إنهاء النزاع، الأمر الذي يهدد بتعقيد علاقاتها مع إسرائيل.وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكذلك مع قادة إيران ودول عربية في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل إطلاق محادثات السلام.هاجم مسلحو حماس إسرائيل من قطاع غزة في 7 تشرين الأول، وقتلوا ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.وأدت الضربات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس إلى مقتل أكثر من 4385 شخصا، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم 1756 طفلا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة للحركة.