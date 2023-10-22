الولايات المتحدة تُفعّل نشر منظومات دفاعية جوية "في كافة أنحاء" الشرق الأوسط

عزّز البنتاغون جاهزيته العسكرية في الشرق الأوسط، حيث أمر بتفعيل نشر منظومات دفاع جوي "في كافة أنحاء" المنطقة وأيضا وضع قوات أميركية إضافية على أهبة الاستعداد للانتشار.



وأوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن هذه التحركات تأتي ردا على "التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة في كافة أنحاء الشرق الأوسط".



ولم يحدد أوستن عدد القوات الأميركية الإضافية التي يعتزم نشرها في المنطقة.