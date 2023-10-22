الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفيليبين تتهم سفينة صينية بصدم قارب تموين تابع لها في منطقة بحرية متنازع عليها

أخبار دولية
2023-10-22 | 00:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفيليبين تتهم سفينة صينية بصدم قارب تموين تابع لها في منطقة بحرية متنازع عليها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الفيليبين تتهم سفينة صينية بصدم قارب تموين تابع لها في منطقة بحرية متنازع عليها

اتّهمت الفيليبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بصدم قارب إعادة تموين فيليبيني أثناء إبحاره متوجها إلى حامية عسكرية صغيرة في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
     
وأكد فريق عمل حكومي فيليبيني في بيان أن "المناورات الخطيرة" لسفينة خفر السواحل الصينية تسببت باصطدامها بقارب إعادة تموين متعاقد مع القوات المسلحة الفلبينية، على بعد قرابة 25 كيلومترا من جزيرة ساكند توماس شول المرجانية التي تسيطر عليها الفيليبين. 
     
واشار البيان إلى أن "سفينة تابعة للميليشيا البحرية الصينية" صدمت في حادث آخر سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الفيليبيني كانت ترافق قارب إعادة التموين. 
     
ودان "فريق العمل الوطني لبحر الفيليبين الغربي بأشد العبارات الأعمال الخطيرة الأخيرة غير المسؤولة وغير القانونية التي قام بها هذا الصباح خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية".

أخبار دولية

الفيليبين

سفينة صينية

الصين

LBCI التالي
العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة في ديترويت
الولايات المتحدة تُفعّل نشر منظومات دفاعية جوية "في كافة أنحاء" الشرق الأوسط
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-02

مناورات بحرية بين الفيليبين والولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبيّ

LBCI
أخبار دولية
2023-09-26

الصين تحذر الفيليبين من "إثارة مشاكل" في منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها

LBCI
أخبار دولية
2023-09-08

الفيليبين تدين التحرّكات "غير القانونية" لسفن صينية في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
2023-08-07

الفيليبين تستدعي السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

بيان لبايدن بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

LBCI
أخبار دولية
02:18

أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
02:15

قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

LBCI
أخبار دولية
00:46

مصدران لـ"وكالة فرانس برس ": هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية في العراق

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:22

استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

LBCI
خبر عاجل
04:32

الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد

LBCI
أخبار دولية
13:11

وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله

LBCI
أخبار دولية
2023-10-20

من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون

LBCI
أخبار لبنان
14:13

إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:57

معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....

LBCI
أخبار دولية
13:31

مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:18

معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان

LBCI
خبر عاجل
09:29

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023

LBCI
أخبار دولية
05:22

استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل

LBCI
أخبار لبنان
01:23

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:31

جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023

LBCI
أمن وقضاء
15:14

أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة

LBCI
خبر عاجل
08:21

استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
11:14

استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More