الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
30
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد
الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد
العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة في ديترويت
أخبار دولية
2023-10-22 | 00:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العثور على رئيسة كنيس يهودي مقتولة في ديترويت
عثرت شرطة ديترويت على رئيسة كنيس يهودي في المدينة جثة هامدة خارج منزلها وعليها آثار طعنات، محذرة من إعطاء تكهنات حول دوافع الجريمة.
وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" في التحقيق بمقتل سامانثا وول البالغة 40 عاما والتي كانت ترأس "كنيس أيزاك آغري داونتاون" في وسط مدينة ديترويت.
وحض قائد شرطة ديترويت جيمس وايت الجميع "على التحلي بالصبر" بينما يتم إجراء التحقيق، على الرغم من وجود "تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عليها".
وشدد وايت في بيان على أنه "من المهم عدم التوصل إلى أي استنتاجات حتى مراجعة جميع الحقائق المتوافرة"، داعيا إلى انتظار "تحديث (...) يصدر غدا" حول الجريمة.
أخبار دولية
ديترويت
سامانثا وول
التالي
غارة جوية اسرائيلية على مسجد في جنين بالضفة الغربية.. كم بلغ عدد القتلى؟
الفيليبين تتهم سفينة صينية بصدم قارب تموين تابع لها في منطقة بحرية متنازع عليها
السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:29
بيان لبايدن بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
03:29
بيان لبايدن بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
0
أخبار دولية
02:18
أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
أخبار دولية
02:18
أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
0
أخبار دولية
02:15
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
أخبار دولية
02:15
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
0
أخبار دولية
00:46
مصدران لـ"وكالة فرانس برس ": هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية في العراق
أخبار دولية
00:46
مصدران لـ"وكالة فرانس برس ": هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية في العراق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
0
خبر عاجل
04:32
الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد
خبر عاجل
04:32
الجيش الاسرائيلي يقصف بلدة حولا بعد استهداف اجهزة تقنية في موقع العباد
0
أخبار دولية
13:11
وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله
أخبار دولية
13:11
وزير الدفاع الاسرائيلي على الحدود مع لبنان ويدفع بإتجاه ضربة إستباقية ضد حزب الله
0
أخبار دولية
2023-10-20
من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟
أخبار دولية
2023-10-20
من واشنطن.. ما هي الخطوات التي من الممكن أن يلجأ اليها بايدن مستقبَلًا لدعم تل ابيب وكييف؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون
تقارير نشرة الاخبار
14:17
جمهور الدوري الانكليزي الممتاز يكسر قرار رابطته برفع الاعلام الفلسطينية في المباراة بين ليفربول وافيرتون
0
أخبار لبنان
14:13
إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة
أخبار لبنان
14:13
إعلان قداسة الأبوين نقولا وحبيب خشّة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر
تقارير نشرة الاخبار
14:05
تعرّفوا على تاريخ لبنان… بالكتُب والصوَر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
دوما أجمل البلدات حول العالم ٣: غنى طبيعي.. بيئي وتراثي جعل من دوما بلدة مستدامة
0
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
أخبار دولية
13:57
معاناة أبناء غزة..تحتل على مدار الساعة وسائل التواصل الإجتماعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
تقارير نشرة الاخبار
13:51
العم مصباح يروي للـLBCI كفاحه اليومي للحصول على ما توفر من المياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد ١٥ يوم من الحصار على غزة، فتح معبر رفح ولكن....
0
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
أخبار دولية
13:31
مؤتمر "القاهرة للسلام"..كلماتٌ شددت على ضرورة وقف اعمال العنف وادخال المساعدات الى القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"سَلِّمونا رهائن".. "تأخذون مساعدات"!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:18
معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان
خبر عاجل
14:18
معلومات للـLBCI: مسيرة اسرائيلية ضربت هدفًا قرب جبل صافي بين اقليم التفاح وجبل الريحان
2
خبر عاجل
09:29
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
09:29
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الأحد 22 تشرين الأول 2023
3
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
أخبار دولية
05:22
استهداف السفارة الإسرائيلية في قبرص بانفجار منتصف الليل
4
أخبار لبنان
01:23
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول
أخبار لبنان
01:23
شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول
5
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
خبر عاجل
10:31
جدول رحلات طيران الشرق الأوسط ليوم الإثنين 23 تشرين الأول 2023
6
أمن وقضاء
15:14
أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة
أمن وقضاء
15:14
أطلق النار على طليقته وأرداها قتيلة في الكورة
7
خبر عاجل
08:21
استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)
خبر عاجل
08:21
استهداف سيارة من نوع رابيد من مسيرة في حولا (فيديو)
8
خبر عاجل
11:14
استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة
خبر عاجل
11:14
استمرار الاشتباكات منذ أكثر من نصف ساعة مقابل بلدة يارون بعد اطلاق صاروخين موجهين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي وعملية قصف واطلاق قنابل فوسفورية في هذه الأثناء على خراج البلدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More