غارة جوية اسرائيلية على مسجد في جنين بالضفة الغربية.. كم بلغ عدد القتلى؟

قتلت اسرائيل، في غارة جوية على مسجد في جنين بالضفة الغربية، "نشطاء إرهابيين" من حركتي حماس والجهاد الاسلامي كانوا يخططون لشن هجمات، بحسب ما أعلنت.



واستهدفت الغارة مسجد الأنصاري الذي أوضح الجيش الاسرائيلي "أن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها".



واشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المستهدفين نفذوا "هجمات إرهابية عدة خلال الأشهر الماضية، وكانوا يخططون لهجوم إرهابي إضافي وشيك".



وأكد أنه تم "تحييدهم"، دون تقديم تفاصيل عن عددهم أو هوياتهم.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي قوله إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الغارة.



وقُتل عشرات الأشخاص في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ الهجوم الدامي الذي شنته حماس على اسرائيل في 7 تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل بحسب السلطات الاسرائيلية.