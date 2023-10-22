مقتل ستة اشخاص في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعا أوكرانيا

قُتل ستة أشخاص وجُرح 14 آخرون في قصف صاروخي روسي أصاب مستودعا لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.



وشارك الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع متضرر بشدة وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية "نوفا بوشتا".



وأوضح حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف أن "القتلى الستة والجرحى الـ14 نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا".



وأكد أن "الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاما أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات".



واشار إلى أنه من بين الـ14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتا إلى أن "الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم".



وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ "اس 300" أصاب اثنان منها المستودع.



وشدد المتحدث باسم المكتب دميترو شوبينكو لإذاعة "سوسبيلني" الحكومية الأوكرانية على أن العمل مستمر في الموقع لـ"تحديد العدد الدقيق للجرحى والقتلى".