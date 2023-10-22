مصدران لـ"وكالة فرانس برس ": هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضمّ قوات أميركية في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية في غرب العراق تضمّ قوات أميركية، لهجوم بطائرة مسيّرة واحدة على الأقلّ، كما أفاد مصدر أمني عراقي وآخر عسكري فرانس برس، من دون تسجيل سقوط ضحايا أو أضرار.



وكشف مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن "طائرتين مسيرتين" هاجمتا قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، وفي حين "تمّ اعتراض الأولى وإسقاطها"، فإن "الثانية سقطت بسبب خلل فنّي داخل المعسكر بدون أن تتسبب بأضرار".



وأوضح مصدر عسكري لفرانس برس أن "مسيّرة سقطت داخل القاعدة بدون أضرار".



وتبّنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قنوات تلغرام تابعة لفصائل شيعية موالية لإيران، هجوماً بطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد ظهر السبت.



لكن البنتاغون أفاد أنه ليس على علم بأي هجوم من هذا النوع.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية طلب عدم كشف هويته "لم تردنا أي تقارير عملياتية تؤكد" وقوع هجوم السبت.



ومنذ الأربعاء، تعرّضت قواعد تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين في العراق، هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمسة هجمات.