قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا عن الخدمة، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، وكما أعلنت وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين.



يُذكر أن هذه المرة الثانية التي يستهدف قصف إسرائيلي المطارين بشكل متزامن ويخرجهما عن الخدمة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المحاصر قبل أسبوعين. كما استهدف مطار حلب وحده مرة أخرى.



وقال المصدر العسكري إن "حوالي الساعة 5,25 صباح اليوم (الأحد) نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين".



وأدى القصف، وفق المصدر، إلى "استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".



وأعلنت وزارة النقل السورية بدورها "تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي" في غرب البلاد.