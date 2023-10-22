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أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
أخبار دولية
2023-10-22 | 02:18
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أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
أعلنت حماس سقوط أكثر من 55 قتيلا في قطاع غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية.
وأفاد رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف عن سقوط "أكثر من 55 شهيدا منذ الساعة 1,00 وحتى الساعة 6,00 صباحا" إضافة إلى تدمير "أكثر من 30 منزلا".
وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت، قُتل 4385 شخصا منهم 1756 طفلا و967 امرأة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ومن الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم حماس، حسب السلطات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته فيما يواصل استعداداته لشن هجوم بري في غزة.
أخبار دولية
حماس
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