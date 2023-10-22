بيان لبايدن بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعلن رئيس الولايات المتحدة الاميركية جو بايدن في بيان ان "أول قافلة من المساعدات الإنسانية منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول قامت باجتياز الحدود اليوم إلى غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين".



وقال "أتى فتح طريق الإمداد الأساسي هذا ليتوج أياما من المشاركة الدبلوماسية على أعلى المستويات".



واضاف" لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة وفي كافة تصريحاتي العامة ومحادثاتي الخاصة أن المساعدات الإنسانية حاجة ملحة وعاجلة ينبغي إيصالها، كما أعرب عن تقديري الشخصي الكبير لقيادة الرئيس المصري السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والأمم المتحدة لسماحهم باستئناف هذه المساعدات".



وتابع "ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار حصول المدنيين في غزة على الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات بدون أن تحول حماس هذه المساعدات لصالحها. وسنواصل العمل مع كافة الأطراف لإبقاء معبر رفح مفتوحا لتمكين استمرار حركة المساعدات الضرورية لراحة سكان غزة ومواصلة العمل على حماية المدنيين، وذلك بما يتوافق مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي".



واردف"نواصل أيضا العمل على مدار الساعة وبالشراكة مع مصر وإسرائيل لتسهيل خروج المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم المباشرين من غزة بأمان والسفر عبر مصر إلى وجهاتهم النهائية".