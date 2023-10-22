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لقاء بين بن سلمان والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام في غزة

أخبار دولية
2023-10-22 | 04:52
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لقاء بين بن سلمان والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام في غزة
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لقاء بين بن سلمان والسيناتور الأميركي ليندسي غراهام: لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام في غزة

أكد الولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وبحث خلال اجتماع مع السيناتور الأميركي السيد ليندسي غراهام في الرياض ووفد من مجلي الشيوخ الاميركي، التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا.

وأكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

أخبار دولية

بن سلمان

مجلس الشيوخ الاميركي

السعودية

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