أديب يكشف للـLBCI عن محتوى لقاء بن سلمان مع السيناتور الأميركي غراهام

كشف الاعلامي والكاتب عماد الدين أديب عن محتوى الموقف السعودي حيال ما يحدث اليوم في قطاع غزة، قائلا إنه بحسب ما فهمه فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سليمان قال للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام يوم امس في الرياض، إن الولايات المتحدة الاميركية حاولت أن تسوق لفكرة سلام وتطبيع بين السعودية واسرائيل، لكن "المملكة محتجة على ما يحدث اليوم".



وقال أديب، خلال برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إن بن سلمان اشار إلى أن أفعال اسرائيل اليوم تبعّد فكرة اجراء سلام بشكل نهائي مع المملكة، وتعطّل أي تفكير تطبيع كما يوضح "لنا أن اسرائيل تمثّل الاهتمام الاستراتيجي الالو بالنسبة للولايات المتحدة، "على الرغم من أن السعودية من اصحاب الموازين التجارية مع واشنطن ".