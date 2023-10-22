عبد اللهيان: أحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الجنوب إفريقية، الولايات المتحدة وإسرائيل من خروج أوضاع المنطقة عن السيطرة في أي لحظة.



وقال : إن "المنطقة اليوم باتت مثل برميل البارود، وأي أخطاء في الحسابات بشأن ارتكاب المجازر في غزة والتهجير القسري قد تكون لها تبعات صعبة ومريرة على المنطقة ومثيري الحرب"